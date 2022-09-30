Уровень доверия россиян Путину не изменился с объявлением частичной мобилизации

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 80%, а показатель одобрения деятельности главы государства — 76%. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу, 30 сентября.

Деятельность правительства одобряют 51,5% опрошенных, а работу лично председателя кабмина Михаила Мишустина — 52% респондентов. Что касается парламентских партий, то уровень поддержки "Единой России" по результатам опроса составил 40,9% , КПРФ — 11%, ЛДПР — 8,1% , "Справедливой России — За правду" — 5,8%, а "Новых людей" — 4%.