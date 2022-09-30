СВР указала на западный след в теракте на "Северных потоках"
Глава СВР Нарышкин заявил о наличии данных, указывающих на западный след в теракте на "Северных потоках"
Служба внешней разведки располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом сообщил в пятницу глава ведомства Сергей Нарышкин.
"У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этого террористического акта. По-моему, Запад делает всё, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта", — добавил он.
Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев также заявил, что аварии на "Северных потоках" выгодны США, в том числе и с экономической точки зрения.
Напомним, в ночь перед аварией на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа.
Getty Images / Danish Defence