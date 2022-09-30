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30 сентября, 07:56

СВР указала на западный след в теракте на "Северных потоках"

Глава СВР Нарышкин заявил о наличии данных, указывающих на западный след в теракте на "Северных потоках"

Служба внешней разведки располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом сообщил в пятницу глава ведомства Сергей Нарышкин.

"У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этого террористического акта. По-моему, Запад делает всё, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта", — добавил он.

Глава Пентагона отказался гадать, кто атаковал "Северные потоки"

Глава Пентагона отказался гадать, кто атаковал "Северные потоки"

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев также заявил, что аварии на "Северных потоках" выгодны США, в том числе и с экономической точки зрения.

Напомним, в ночь перед аварией на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа.

Обложка ©

Getty Images / Danish Defence

Марина Калегина

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