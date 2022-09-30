Мобилизованным объяснили, как выбрать самый надёжный бронежилет

Чтобы выбрать себе качественный бронежилет, нужно смотреть на изделия, сделанные из кевлара. Однако исходить надо из тех моделей, которые доступны покупателю, рассказали Лайфу опрошенные эксперты.

Подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной антитеррористической ассоциации "Альфа" Алексей Филатов заметил, что вариант ждать доставку неделю-две или более — неприемлемый, а спрос на такие изделия велик.

"Исходить надо, во-первых, из тех моделей, которые доступны покупателю. Во-вторых, из тех угроз, которых хочется избежать. Могу дать общий совет при выборе: чем выше класс, тем лучше. Это очевидно, но надо примерять, ведь если даже броня будет очень надёжной, но тяжёлой, то шансы поймать пулю резко возрастают", — сказал он.

Логичным выводом станет выбрать броник высокого класса защиты и полегче, например, американский. Однако здесь есть один нюанс, обратил внимание Филатов. Легче эти бронежилеты в первую очередь из-за того, что сделаны они в соответствии с американскими стандартами NIJ, которые серьёзно отличаются от нашего ГОСТ Р 50744-95.

"В Америке, если после попадания в бронежилет пули остаётся прогиб 44 мм, продукцию признают соответствующей стандарту. Российский ГОСТ допускает прогиб не более 21 мм. В первом случае вероятность смерти — около 10%, во втором — может остаться гематома", — заключил Филатов.

Экс-сотрудник спецподразделения, директор Благотворительного фонда помощи военнослужащим имени капитана Скрябина Андрей Дзигунов советует брать бронежилеты, сшитые из кевлара.

"Стоит обратить внимание на класс защиты пластин. Советую приобретать только пятый класс защиты. Пластины должны быть стальными, четыре штуки. Также паховая часть обязательно должна быть защищена накладкой из кевлара. Я советую покупать бронежилеты "Дефендер". Такие использовали бойцы спецподразделений, участвовавшие в операциях в Беслане и Нальчике", — указал он.

При этом в большинстве военторгов таких изделий уже нет, их можно взять под заказ или искать в специализированных магазинах для охранных предприятий.