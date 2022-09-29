Призывникам объяснили, почему им важно бросить курить до мобилизации

Потенциальным призывникам лучше бросить курить, чтобы улучшить физическую подготовку, однако делать это нужно заблаговременно и постепенно. Об этом Лайфу рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача клиники "Мпрофико", магистр общественного здравоохранения, член Европейского общества кардиологов и эндокринологов Алексей Жито.

"Если человек курит, то у него выраженно снижается дыхательный объём лёгких. В результате при какой-либо нагрузке возникает одышка. Понятно, что на войне выживает тот, кто быстро двигается, быстро бегает. Если происходят какие-то ранения, кровопотери, то выживает, опять же, тот, у кого лучше работают лёгкие, то есть у кого нормальный процесс воздухообмена", — сказал специалист.

У резко бросивших курить людей есть риск набрать массу тела, даже если такой человек мало ест или много двигается. Причём набор веса может быть существенным, что также негативно повлияет на физподготовку. Резкий отказ или переход на другие виды курения в армии может сопровождаться ухудшением качества жизни, а также плохим перенесением той или иной нагрузки, предупредил врач.

"В результате могут возникнуть определённые проблемы с сердечно-сосудистой системой и с адаптацией, в том числе психологической. Таким образом, если человек заблаговременно хотя бы даже за несколько недель бросит курить, это улучшает общее здоровье, обновляется организм, в том числе уменьшается риск заболеть пневмонией", — предупредил Жито.

Кроме того, отказ от курения действительно уменьшает риски заразиться ОРВИ, что поможет снизить возможность заражения тяжёлыми инфекциями и увеличить выживаемость за счёт общего оздоровления. Психологическая составляющая тоже имеет роль, поэтому суммарно эффект колоссальный, добавил медик.

"Поэтому по возможности все, кто сейчас курит, и потенциально их могут призвать, то нужно заблаговременно обратиться к врачу для того, чтобы правильно бросить курить", — заключил терапевт.