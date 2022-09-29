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29 сентября, 11:47

В Турции хотят создать другой "Мир"

Sabah: В Турции планируют создать альтернативу платёжной системе "Мир"

Туристические компании Турции планируют создать альтернативу российской платёжной системе "Мир". Как сообщает газета Sabah, речь идёт о "билетной карте" для тех граждан РФ, которые находятся на территории республики.

"Туристические организации работают над формулой, похожей на билетную карту, чтобы решить проблему без нарушения санкций. Соответственно, туристы из России в случае покупки турпакетов будут платить за "билет" как за карту", — сказано в материале издания.

Сообщается, что этой картой можно пользоваться в ресторанах, торговых и развлекательных заведениях. Деньги, которые в данном случае потратят российские туристы, туроператоры будут направлять с помощью "билета" в эти места.

В Турции не осталось банков, использующих систему "Мир"

В Турции не осталось банков, использующих систему "Мир"

Ранее Лайф писал, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили отказаться от использования российской платёжной системы "Мир". Как сообщалось, такие планы финорганизаций Турции — пример того, как вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы. Позже турецкие VakıfBank и Halkbank опровергли слухи об отказе от платёжной системы "Мир".

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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