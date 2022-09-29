В Турции хотят создать другой "Мир"

Туристические компании Турции планируют создать альтернативу российской платёжной системе "Мир". Как сообщает газета Sabah, речь идёт о "билетной карте" для тех граждан РФ, которые находятся на территории республики.

"Туристические организации работают над формулой, похожей на билетную карту, чтобы решить проблему без нарушения санкций. Соответственно, туристы из России в случае покупки турпакетов будут платить за "билет" как за карту", — сказано в материале издания.