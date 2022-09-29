В МФЦ Москвы опровергли сообщения о распоряжении выдавать повестки

Пресс-служба московских многофункциональных центров (МФЦ) официально опровергла сообщения о том, что в учреждениях могут раздавать повестки в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается на сайте МФЦ.

"По факту публикации о том, что МФЦ дано распоряжение о выдаче посетителям сотрудниками центров госуслуг повесток в офисах "Мои документы", пресс-служба центров госуслуг выступает с официальным опровержением. Изложенная информация является ложной", — говорится в сообщении.

Ранее журнал Forbes сообщал, что МФЦ якобы получили распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет в рамках частичной мобилизации. Журналисты издания утверждали, что сотрудники центров госуслуг раздают повестки вне зависимости от того, имеют граждане право на отсрочку или нет.