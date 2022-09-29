В МФЦ Москвы опровергли сообщения о распоряжении выдавать повестки
Пресс-служба московских многофункциональных центров (МФЦ) официально опровергла сообщения о том, что в учреждениях могут раздавать повестки в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается на сайте МФЦ.
"По факту публикации о том, что МФЦ дано распоряжение о выдаче посетителям сотрудниками центров госуслуг повесток в офисах "Мои документы", пресс-служба центров госуслуг выступает с официальным опровержением. Изложенная информация является ложной", — говорится в сообщении.
Ранее журнал Forbes сообщал, что МФЦ якобы получили распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет в рамках частичной мобилизации. Журналисты издания утверждали, что сотрудники центров госуслуг раздают повестки вне зависимости от того, имеют граждане право на отсрочку или нет.
Ранее сообщалось, что учителя могут вручать повестки на частичную мобилизацию. Такие случаи уже получили распространение, например, в Приморском крае, где именно педагогов привлекли к работе по вручению повесток.
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