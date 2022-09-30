Лавров: ЕС окончательно утратил курс на автономию

Евросоюз окончательно утратил курс на автономию и несёт колоссальные убытки от того, во что его втянули США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

"Проводя свой бездумный курс по "отмене России", англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, НАТО, а также Европейского союза, который окончательно утратил свой курс на стратегическую автономию", — отметил Лавров.