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30 сентября, 08:07

Лавров: ЕС окончательно утратил курс на автономию

Евросоюз окончательно утратил курс на автономию и несёт колоссальные убытки от того, во что его втянули США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

"Проводя свой бездумный курс по "отмене России", англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, НАТО, а также Европейского союза, который окончательно утратил свой курс на стратегическую автономию", — отметил Лавров.

Захарова: Делегации Евросоюза пропали с радаров после запроса встречи с Лавровым

Захарова: Делегации Евросоюза пропали с радаров после запроса встречи с Лавровым

А ранее глава МИД заявлял, что в создавшейся ситуации Москва не намерена делать первых шагов для контактов с Западом. Но одновременно РФ всегда открыта к разговору с США и НАТО.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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