Кремль назвал диверсию на "Северных потоках" беспрецедентным актом государственного терроризма

На российских газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" произошёл беспрецедентный акт государственного терроризма, который не должен обойтись без серьёзного расследования. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что без серьёзного международного расследования такой беспрецедентный акт, можно сказать, государственного терроризма обойтись не может и не должен. Потребуется, конечно, взаимодействие в рамках такого расследования", — сказал представитель Кремля.