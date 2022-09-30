Кремль назвал диверсию на "Северных потоках" беспрецедентным актом государственного терроризма
На российских газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" произошёл беспрецедентный акт государственного терроризма, который не должен обойтись без серьёзного расследования. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очевидно, что без серьёзного международного расследования такой беспрецедентный акт, можно сказать, государственного терроризма обойтись не может и не должен. Потребуется, конечно, взаимодействие в рамках такого расследования", — сказал представитель Кремля.
Ранее стало известно, что служба внешней разведки располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа.
Getty Images / Stefan Sauer