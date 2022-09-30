Песков: Предстоит освободить всю территорию ДНР в границах 2014 года
Российским военным в ходе спецоперации предстоит освободить всю территорию Донецкой Народной Республики в границах 2014 года. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Её (всю территорию республики в границах Донецкой области 2014 года. — Прим. Лайфа) предстоит освободить", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Отвечая на вопрос, станет ли уже с сегодняшнего дня вся территория ДНР частью России, Песков ответил утвердительно. Он также подчеркнул, что в состав РФ вступит вся конституционная территория республики.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказались за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России. Это должно случиться уже сегодня, 30 сентября.
VK / Минобороны России