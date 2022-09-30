Песков: Предстоит освободить всю территорию ДНР в границах 2014 года

Отвечая на вопрос, станет ли уже с сегодняшнего дня вся территория ДНР частью России, Песков ответил утвердительно. Он также подчеркнул, что в состав РФ вступит вся конституционная территория республики.

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказались за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России. Это должно случиться уже сегодня, 30 сентября.