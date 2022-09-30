В Кремле раскрыли, что обсуждали Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

На повестке дня встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко была тема референдумов по вхождению в состав РФ республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Конечно, тема референдумов была на повестке дня того общения двух президентов, которое недавно имело место в Сочи", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков не стал говорить, как Лукашенко отнёсся к словам Путина. Но при этом представитель Кремля добавил, что российский президент подробно проинформировал белорусского коллегу о том, как проходили референдумы на освобождённых территориях, и о настроениях людей.