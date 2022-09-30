НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 сентября, 09:37

В Кремле раскрыли, что обсуждали Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

Песков: Путин и Лукашенко в ходе встречи в Сочи обсуждали референдумы

На повестке дня встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко была тема референдумов по вхождению в состав РФ республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Конечно, тема референдумов была на повестке дня того общения двух президентов, которое недавно имело место в Сочи", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков не стал говорить, как Лукашенко отнёсся к словам Путина. Но при этом представитель Кремля добавил, что российский президент подробно проинформировал белорусского коллегу о том, как проходили референдумы на освобождённых территориях, и о настроениях людей.

В Госдуме обозначили, в каком статусе к России присоединятся новые территории

В Госдуме обозначили, в каком статусе к России присоединятся новые территории

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России. Подписание договоров о присоединении новых территорий к РФ состоится 30 сентября в Кремле. На мероприятии ожидается объёмное выступление президента страны Владимира Путина.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров