В Кремле раскрыли, что обсуждали Путин и Лукашенко на встрече в Сочи
Песков: Путин и Лукашенко в ходе встречи в Сочи обсуждали референдумы
На повестке дня встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко была тема референдумов по вхождению в состав РФ республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Конечно, тема референдумов была на повестке дня того общения двух президентов, которое недавно имело место в Сочи", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Песков не стал говорить, как Лукашенко отнёсся к словам Путина. Но при этом представитель Кремля добавил, что российский президент подробно проинформировал белорусского коллегу о том, как проходили референдумы на освобождённых территориях, и о настроениях людей.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России. Подписание договоров о присоединении новых территорий к РФ состоится 30 сентября в Кремле. На мероприятии ожидается объёмное выступление президента страны Владимира Путина.