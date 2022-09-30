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30 сентября, 09:44

Московских спасателей попытались мобилизовать фейковыми повестками

<p>Лжеповестки, которые получили московские спасатели. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/44422" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Лжеповестки, которые получили московские спасатели. Обложка © Telegram-канал SHOT

Несколько сотрудников Пожарно-спасательного центра в Москве получили фейковые повестки прямо на работе. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеграм-канал SHOT.

В них был указан адрес Хорошёвского военкомата, при том что получившие повестки работники прикреплены были к военкоматам других районов, а кто-то — и других городов. А когда спасатели обзвонили свои комиссариаты, то узнали, что официальных повесток на них не выписывалось и лишать брони их никто не собирается.

Разносить повестки москвичам будут сотрудники ГИБДД

Разносить повестки москвичам будут сотрудники ГИБДД

Ранее в МФЦ Москвы опровергли сообщения о распоряжении выдавать повестки. Учреждения опровергли информацию журнала Forbes, согласно данным которого сотрудники МФЦ якобы получили распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет в рамках частичной мобилизации вне зависимости от того, имеют ли они право на отсрочку или нет.

Артур Лапсаков

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