Московских спасателей попытались мобилизовать фейковыми повестками

Несколько сотрудников Пожарно-спасательного центра в Москве получили фейковые повестки прямо на работе. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеграм-канал SHOT .

В них был указан адрес Хорошёвского военкомата, при том что получившие повестки работники прикреплены были к военкоматам других районов, а кто-то — и других городов. А когда спасатели обзвонили свои комиссариаты, то узнали, что официальных повесток на них не выписывалось и лишать брони их никто не собирается.