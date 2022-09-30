Московских спасателей попытались мобилизовать фейковыми повестками
Лжеповестки, которые получили московские спасатели. Обложка © Telegram-канал SHOT
Несколько сотрудников Пожарно-спасательного центра в Москве получили фейковые повестки прямо на работе. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеграм-канал SHOT.
В них был указан адрес Хорошёвского военкомата, при том что получившие повестки работники прикреплены были к военкоматам других районов, а кто-то — и других городов. А когда спасатели обзвонили свои комиссариаты, то узнали, что официальных повесток на них не выписывалось и лишать брони их никто не собирается.
Ранее в МФЦ Москвы опровергли сообщения о распоряжении выдавать повестки. Учреждения опровергли информацию журнала Forbes, согласно данным которого сотрудники МФЦ якобы получили распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет в рамках частичной мобилизации вне зависимости от того, имеют ли они право на отсрочку или нет.