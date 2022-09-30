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Регион
Опубликовано 30 сентября 2022, 10:54
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Российская армия уничтожила украинские цеха по сборке "Грома-2" и "Точки-У" на территории "Южмаша"

Российская армия уничтожила цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет "Точка-У" и "Гром-2" на территории оборонного предприятия "Южный машиностроительный завод". Об этом проинформировал журналистов в пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что это стало результатом высокоточных ударов ВКС России в районе города Днепра.

ВКС России поразили производственные цеха украинского бронетанкового завода
ВКС России поразили производственные цеха украинского бронетанкового завода

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по пункту ремонта техники ВСУ на заводе "Энергомехкомплект" в Запорожье. В результате было уничтожено десять орудий полевой артиллерии, в числе которых две американские гаубицы М777.

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Алексей Берковиц
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