Российская армия уничтожила украинские цеха по сборке "Грома-2" и "Точки-У" на территории "Южмаша"
Российская армия уничтожила цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет "Точка-У" и "Гром-2" на территории оборонного предприятия "Южный машиностроительный завод". Об этом проинформировал журналистов в пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что это стало результатом высокоточных ударов ВКС России в районе города Днепра.
Ранее сообщалось, что российские военные ударили по пункту ремонта техники ВСУ на заводе "Энергомехкомплект" в Запорожье. В результате было уничтожено десять орудий полевой артиллерии, в числе которых две американские гаубицы М777.
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