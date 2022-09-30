Российская армия уничтожила украинские цеха по сборке "Грома-2" и "Точки-У" на территории "Южмаша"

Российская армия уничтожила цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет "Точка-У" и "Гром-2" на территории оборонного предприятия "Южный машиностроительный завод". Об этом проинформировал журналистов в пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что это стало результатом высокоточных ударов ВКС России в районе города Днепра.