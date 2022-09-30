Курс евро опускался ниже значений марта 2014 года, когда Крым вошёл в состав РФ

Рубль продолжает укрепляться на Мосбирже, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс евро, опускавшийся под 51,2 рубля, демонстрировал более низкие значения, чем в марте 2014 года, когда Крым вошёл в состав РФ. Тогда европейская валюта находилась на отметке 51,2 рубля, а затем в течение нескольких месяцев была ниже. Однако потом евро демонстрировал более высокие показатели на протяжении семи с лишним лет.