Курс евро опускался ниже значений марта 2014 года, когда Крым вошёл в состав РФ
Рубль продолжает укрепляться на Мосбирже, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс евро, опускавшийся под 51,2 рубля, демонстрировал более низкие значения, чем в марте 2014 года, когда Крым вошёл в состав РФ. Тогда европейская валюта находилась на отметке 51,2 рубля, а затем в течение нескольких месяцев была ниже. Однако потом евро демонстрировал более высокие показатели на протяжении семи с лишним лет.
Курс доллара расчётами "завтра" на 13:20 мск снижается на 2,28 рубля — до 54,94 рубля, евро — на 2,13 рубля, до 53,34 рубля. Раньше во время торгов он снижался до 51,0 рубля.
Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что в резком падении курса евро до уровня 2014 года нет ничего удивительного, однако спрогнозировать такое развитие событий было невозможно ещё полгода назад.
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