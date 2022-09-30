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30 сентября, 10:45

Омич получил срок, обвинив женщин во всех проблемах

Жителю Омска вынесли приговор за оскорбление женщин в соцсетях

Житель Омска получил условный срок за то, что писал гадости про женщин в социальных сетях. Такое решение вынес Октябрьский районный суд города.

Согласно материалам дела, 51-летний житель Омска написал пост на странице во "ВКонтакте", который содержал "признаки унижения человеческого достоинства по признаку женского пола". Так, осуждённый утверждал, что женщины являются источником всех проблем и нужны только для размножения. Стоит отметить, что омич в 2021 году уже привлекался к административной ответственности за оскорбление на национальной почве, признал вину в суде и принёс извинения.

"Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд <…> назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно, с испытательным сроком на один год", — уточнили в инстанции.

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Обложка ©

Shutterstock

Варвара Романова

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