Умер бывший врач "Локомотива" и сборной СССР по футболу Савелий Мышалов

Бывший врач московского "Локомотива" и сборной СССР по футболу Савелий Мышалов умер на 91-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте железнодорожников.

"Савелий Мышалов всегда был образцом профессионализма, знатоком своего дела, а также очень добрым и отзывчивым человеком, который был готов прийти на помощь в любой жизненной ситуации, не только на футбольном поле. "Локомотив" выражает соболезнования родным и близким Савелия Евсеевича", — сообщает пресс-служба.