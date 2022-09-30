Умер бывший врач "Локомотива" и сборной СССР по футболу Савелий Мышалов
Бывший врач московского "Локомотива" и сборной СССР по футболу Савелий Мышалов умер на 91-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте железнодорожников.
"Савелий Мышалов всегда был образцом профессионализма, знатоком своего дела, а также очень добрым и отзывчивым человеком, который был готов прийти на помощь в любой жизненной ситуации, не только на футбольном поле. "Локомотив" выражает соболезнования родным и близким Савелия Евсеевича", — сообщает пресс-служба.
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С 1970 по 1994 год Мышалов работал врачом в сборной СССР по футболу, пройдя с командой четыре чемпионата мира, две Олимпиады и два первенства Европы. После этого он до 2016 года работал в медицинском штабе "Локомотива".
ФК "Локомотив"