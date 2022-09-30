ФАС запросила у трёх маркетплейсов сведения о ценах на спецодежду и снаряжение
ФАС запросила у Wildberries, Ozon и "Яндекса" сведения о ценах на спецодежду и снаряжение
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим маркетплейсам о ценах на
товары армейского назначения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В службе пояснили, что в связи с поступившими жалобами граждан, а также обращениями депутатов возникла необходимость проверить обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение. Данные, которые предоставят онлайн-магазины, должны поспособствовать всестороннему изучению ситуации.
"Ведомство попросило крупнейшие торговые интернет-площадки — "Яндекс", Ozon и Wildberries — предоставить сведения о средневзвешенных, максимальных и минимальных отпускных ценах и динамике объёмов продаж армейской экипировки и иной продукции армейского назначения в августе – сентябре 2022 года", — говорится в сообщении.
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