Москвич рассказал об отзыве повестки после проверки данных в военкомате

Повестки, которые были присланы в рамках частичной мобилизации, но аннулированы после проверки, отзываются при явке военнообязанного в военкомат. Об этом рассказал агентству "Москва" столичный житель Александр Антонов, который побывал в такой ситуации.

"Пришли домой и вручили повестку. Я расписался, получил. На следующий день пришёл в Тимирязевский военкомат. Там определили, что по возрастной категории я не прохожу — 36 полных лет. Поставили штемпель о том, что я у них был, зарегистрирован. И я пошёл домой. Буквально 25 минут я пробыл в военкомате", — пояснил Антонов.

По его словам, он прошёл срочную службу после института. Служил в ВДВ, имеет первую категорию в военном билете. Москвич также отметил, что в военкомате он заметил очередь из добровольцев, которым повестка не приходила.