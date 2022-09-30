В Туве семьям мобилизованных раздали по живой овце

Семьи мобилизованных жителей Тувы получили от властей республики по одной овце, а также дрова и уголь. Об этом сообщает правительство региона.

"По одной голове мелкого рогатого скота переданы семьям призванных из Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Эрзинского, Тес-Хемского, Чаа-Хольского и Дзун-Хемчикского районов. Всего была передана 91 голова МРС", — сказано в сообщении.

А в Бай-Тайгинском районе вместе с баранами членам семей с мобилизованными гражданами выдавали картофель. Также людям развозят муку, капусту, дрова и уголь. Работу по распределению поголовья скота должны завершить до конца этой недели, рассказал министр сельского хозяйства Сергей Ондар. Кроме того, на каждого ребёнка до 17 лет можно получить выплаты в размере пяти тысяч рублей. Для этого семьям нужно подать заявление в центры социальной защиты.

По словам главы республики Владислава Ховалыга, эти виды помощи — лишь первая часть возможной подмоги. Он подчеркнул, что далее будут рассматриваться и другие способы их поддержки.