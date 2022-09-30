Работодателей обязали возвращать повестки в военкомат, если их невозможно вручить
"Объясняем.рф": Работодатель обязан вернуть повестки в военкомат, если их нельзя вручить
Работодатель обязан вернуть повестку о мобилизации в военный комиссариат, если нет возможности вручить её сотруднику. Об этом сообщается в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".
Согласно указанным данным, военкоматы могут направлять повестки в отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки гражданину, который подлежит призыву в рамках частичной мобилизации. При этом сотрудника, которому пришла повестка, обязаны оповестить об этом.
"В случае невозможности вручить повестку представитель кадрового подразделения должен вернуть её в военный комиссариат", — указано в сообщении в телеграм-канале портала.
Ранее стало известно, что уволенные после начала спецоперации добровольцы могут восстановиться на прежней работе. Поправки в Трудовой кодекс РФ, которые предусматривают дополнительные гарантии для работников, призванных по частичной мобилизации или заключивших контракт, одобрила Госдума. Кроме того, ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан, для этого им нужно будет подать заявление на призывных пунктах военкоматов. Однако при этом мобилизованные военнослужащие не освобождаются от уплаты алиментов, деньги будут списываться после поступления зарплаты на счёт.
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