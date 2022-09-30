Работодателей обязали возвращать повестки в военкомат, если их невозможно вручить

Работодатель обязан вернуть повестку о мобилизации в военный комиссариат, если нет возможности вручить её сотруднику. Об этом сообщается в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".

Согласно указанным данным, военкоматы могут направлять повестки в отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки гражданину, который подлежит призыву в рамках частичной мобилизации. При этом сотрудника, которому пришла повестка, обязаны оповестить об этом.