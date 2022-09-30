Наводчики ВСУ извинились перед жителями села Пологи за разрушенные дома
Наводчики украинской артиллерии встретились с жителями села Пологи Запорожской области и извинились за разрушенные дома. Об этом сообщает РИА "Новости", чьи корреспонденты стали свидетелями беседы сельчан с Евгением Маслюком и Александром Дубным, которые были задержаны бойцами Росгвардии после того, как была установлена их связь с украинскими войсками в качестве наводчиков и сборщиков информации о передвижении российских войск.
Задержанные уверяют, что стрельба по гражданским объектам и мирным жителям со стороны ВСУ якобы стала для них неожиданностью. Со слов Маслюка и Дубного, им обещали, что вся собранная информация будет использована украинским командованием по-другому.
"Мы не ожидали, что начнут бомбить гражданских. Нам говорили, что собирают базу данных предателей. Мы ждали украинскую армию, но нас обманули и разбомбили", — заявили они, извиняясь перед жителями села Пологи за тот кошмар, который тем пришлось пережить под огнём украинской тяжёлой артиллерии.
Задержанные также заявили, что не представляют, какое было бы число жертв украинских артиллерийских ударов, если бы не работа российской системы противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее в пятницу сообщалось, что свыше 20 человек погибли и 34 получили ранения в результате удара украинских военных по автоколонне мирных жителей, планировавших выехать с подконтрольной Киеву территории Запорожья. А за пару дней до этого украинские военные обстреляли колонну беженцев с детьми в Харьковской области. В результате погибло 30 человек. Одну из выживших девочек было решено транспортировать в Москву.
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