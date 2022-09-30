Наводчики ВСУ извинились перед жителями села Пологи за разрушенные дома

Наводчики украинской артиллерии встретились с жителями села Пологи Запорожской области и извинились за разрушенные дома. Об этом сообщает РИА "Новости", чьи корреспонденты стали свидетелями беседы сельчан с Евгением Маслюком и Александром Дубным, которые были задержаны бойцами Росгвардии после того, как была установлена их связь с украинскими войсками в качестве наводчиков и сборщиков информации о передвижении российских войск.

Задержанные уверяют, что стрельба по гражданским объектам и мирным жителям со стороны ВСУ якобы стала для них неожиданностью. Со слов Маслюка и Дубного, им обещали, что вся собранная информация будет использована украинским командованием по-другому.

"Мы не ожидали, что начнут бомбить гражданских. Нам говорили, что собирают базу данных предателей. Мы ждали украинскую армию, но нас обманули и разбомбили", — заявили они, извиняясь перед жителями села Пологи за тот кошмар, который тем пришлось пережить под огнём украинской тяжёлой артиллерии.