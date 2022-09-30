Меркель призвала работать над архитектурой безопасности Европы с участием России

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности вместе с Россией, хотя сегодня это и звучит нереалистично. Об этом политик заявила в ходе выступления в городе Госларе.

"Мы должны работать над общеевропейской архитектурой безопасности с участием России в рамках принципов международного права. До тех пор пока мы этого не достигнем, холодная война не закончится", — отметила она.