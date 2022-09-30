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30 сентября, 10:00

Меркель призвала работать над архитектурой безопасности Европы с участием России

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности вместе с Россией, хотя сегодня это и звучит нереалистично. Об этом политик заявила в ходе выступления в городе Госларе.

"Мы должны работать над общеевропейской архитектурой безопасности с участием России в рамках принципов международного права. До тех пор пока мы этого не достигнем, холодная война не закончится", — отметила она.

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А ранее Ангела Меркель призвала Запад серьёзно относиться к словам президента РФ Владимира Путина, не отмахиваться от них, как от блефа. Это, по мнению экс-канцлера, не признак слабости, а признак политической мудрости.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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