Число жертв обстрела ВСУ автоколонны у Запорожья достигло 24

Число погибших в результате обстрела ВСУ автоколонны с мирными жителями у Запорожья, которая двигалась в сторону освобождённых территорий, увеличилось до 24 человек. Пострадало при этом 36 пассажиров, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале.

"Убито 24 человека. Среди них 11 мужчин и 13 женщин. Ранено 36 человек. Из них 24 мужчины, 11 женщин и один ребёнок", — написал он.

В беседе с ТАСС Рогов уточнил, что машины попали под обстрел в 7:00 на окраине Запорожья.