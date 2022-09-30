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30 сентября, 09:59

Число жертв обстрела ВСУ автоколонны у Запорожья достигло 24

Рогов: Число погибших при обстреле ВСУ автоколонны у Запорожья увеличилось до 24

Число погибших в результате обстрела ВСУ автоколонны с мирными жителями у Запорожья, которая двигалась в сторону освобождённых территорий, увеличилось до 24 человек. Пострадало при этом 36 пассажиров, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале.

"Убито 24 человека. Среди них 11 мужчин и 13 женщин. Ранено 36 человек. Из них 24 мужчины, 11 женщин и один ребёнок", — написал он.

В беседе с ТАСС Рогов уточнил, что машины попали под обстрел в 7:00 на окраине Запорожья.

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Напомним, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по колонне машин с людьми, стоящей на выезде в освобождённую часть Запорожской области. При этом Рогов сообщил, что украинские власти пытаются выдать произошедшее за обстрел со стороны ВС РФ. Для этого киевский режим запугивает население на подконтрольной ему части и старается не допустить того, чтобы люди уезжали в освобождённую часть Запорожской области, которая войдёт в состав РФ.

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Telegram / Владимир Рогов

Анатолий Симоненко

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