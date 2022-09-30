Россияне не смогут попасть в Финляндию по шенгенским визам третьих стран
МИД РФ: Россиянам ограничен въезд в Финляндию по шенгенским визам третьих стран
С 30 сентября россиянам ограничен въезд в Финляндию с шенгенскими визами третьих стран. Об этом в телеграм-канале сообщил департамент "Ситуационно-кризисный центр" (ДСКЦ) МИД РФ.
"С 30 сентября ограничен въезд в страну (Финляндию. — Прим. Лайфа) российских граждан с туристическими и транзитными визами, в том числе с шенгенскими визами третьих стран", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что Финляндия готовит полный запрет на въезд для россиян. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто отметил, что Хельсинки не хочет быть транзитной территорией даже для шенгенских виз, которые выдают гражданам РФ другие государства ЕС. А литовский парламент решил запретить с 19 сентября въезд гражданам России с любыми "шенгенами", о таком же решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше. Как сообщал ранее Лайф, россияне могут въехать в Финляндию по гуманитарным причинам: по семейным обстоятельствам, учёбе, работе или на лечение.
Shutterstock