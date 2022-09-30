Россияне не смогут попасть в Финляндию по шенгенским визам третьих стран

С 30 сентября россиянам ограничен въезд в Финляндию с шенгенскими визами третьих стран. Об этом в телеграм-канале сообщил департамент "Ситуационно-кризисный центр" (ДСКЦ) МИД РФ.

"С 30 сентября ограничен въезд в страну (Финляндию. — Прим. Лайфа) российских граждан с туристическими и транзитными визами, в том числе с шенгенскими визами третьих стран", — говорится в сообщении.