В подмосковном Солнечногорске продолжается частичная мобилизация военнослужащих запаса. Бабушки, матери, жёны и боевые подруги зачастую не скрывают слёз, когда провожают защитников Родины. При этом спокойствию и выдержке некоторых призывников можно только позавидовать. В числе тех, кто не стал "косить" от мобилизации, — местный житель Александр. В разговоре с журналистами телеканала "360" мужчина отметил, что абсолютно не переживает из-за того, что ему предстоит отправиться на фронт.

Мобилизованный житель Солнечногорска покорил журналистов боевым настроем. Видео © Telegram / 360 TV

"Настрой боевой, всё хорошо. <...> Я так подумал, а зачем переживать, раз уже так случилось, надо идти, как говорится, призвали. Ничего страшного в этом нет. Просто надо держаться, вот и всё", — сказал Александр, качая на руках четырёхмесячного сына.