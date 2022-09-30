Мобилизованный житель Солнечногорска покорил журналистов боевым настроем
Мобилизованный житель Солнечногорска покорил журналистов боевым настроем
В подмосковном Солнечногорске продолжается частичная мобилизация военнослужащих запаса. Бабушки, матери, жёны и боевые подруги зачастую не скрывают слёз, когда провожают защитников Родины. При этом спокойствию и выдержке некоторых призывников можно только позавидовать. В числе тех, кто не стал "косить" от мобилизации, — местный житель Александр. В разговоре с журналистами телеканала "360" мужчина отметил, что абсолютно не переживает из-за того, что ему предстоит отправиться на фронт.
Мобилизованный житель Солнечногорска покорил журналистов боевым настроем. Видео © Telegram / 360 TV
"Настрой боевой, всё хорошо. <...> Я так подумал, а зачем переживать, раз уже так случилось, надо идти, как говорится, призвали. Ничего страшного в этом нет. Просто надо держаться, вот и всё", — сказал Александр, качая на руках четырёхмесячного сына.
Дома мужчину будут ждать жена и двое маленьких сыновей. Родные и близкие с пониманием отнеслись к тому, что Александр уходит на фронт.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек.
Кадр из видео Telegram / 360 TV