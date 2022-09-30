Более 100 российских туристов развернули на границе с Финляндией
Более 100 россиян не смогли въехать в Финляндию после запрета для туристов
Пограничники Финляндии не пустили в страну 110 россиян после закрытия границы для туристов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Выборгской таможни.
Как уточнила собеседница агентства, в период с 00:00 по 08:00 мск 30 сентября 70 человек пытались пересечь границу через пропускной пункт Торфяновка, 40 — через Брусничное. Она также отметила, что семи россиянам были аннулированы шенгенские визы.
Напомним, в ночь с 29 на 30 сентября Финляндия закрыла границу для российских туристов. Тем, кому откажут во въезде, поставят соответствующую пометку в загранпаспорте, а визу аннулируют.
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