Карпина признали лучшим тренером чемпионата России в сентябре

Наставник "Ростова" Валерий Карпин признан лучшим тренером чемпионата России в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

53-летнего специалиста признали лучшим и болельщики, и представители телеканала "Матч Премьер" и эксперты РПЛ. На приз также претендовали Сергей Семак из "Зенита", Александр Сторожук из "Краснодара", Михаил Галактионов из "Пари НН" и Дмитрий Пятибратов из "Факела".