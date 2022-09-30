Карпина признали лучшим тренером чемпионата России в сентябре
Наставник "Ростова" Валерий Карпин признан лучшим тренером чемпионата России в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
53-летнего специалиста признали лучшим и болельщики, и представители телеканала "Матч Премьер" и эксперты РПЛ. На приз также претендовали Сергей Семак из "Зенита", Александр Сторожук из "Краснодара", Михаил Галактионов из "Пари НН" и Дмитрий Пятибратов из "Факела".
Напомним, что в сентябре Карпин выиграл с "Ростовом" в чемпионате России три матча из трёх. Команда одолела московский "Спартак" (4:2), столичное "Торпедо" (1:0) и самарские "Крылья Советов" (2:0).
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