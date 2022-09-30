Норвегия задумалась о закрытии границы для россиян вслед за Финляндией
Глава Минюста Норвегии не исключила закрытие границы для россиян
Власти Норвегии при необходимости могут закрыть въезд для российских туристов, как это уже сделала Финляндия, пока же Осло усиливает контроль и повышает готовность на границе. Об этом заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Энгер Мель.
"При необходимости мы быстро закроем границу и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией, в Норвегию прибывает меньше людей и здесь ситуация складывается по-другому. Стурскуг — наш единственный погранпункт на границе с Россией", — говорится в сообщении Минюста.
Напомним, 30 сентября вступило в силу решение о закрытии границы Финляндии для туристов из России. Тем, кому откажут во въезде, поставят соответствующую пометку в загранпаспорте, а визу (даже если она выдана третьей страной) аннулируют. При этом будут исключения: въезжать в Финляндию разрешат по семейным обстоятельствам, учёбе, работе или на лечение.
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