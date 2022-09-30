Норвегия задумалась о закрытии границы для россиян вслед за Финляндией

Власти Норвегии при необходимости могут закрыть въезд для российских туристов, как это уже сделала Финляндия, пока же Осло усиливает контроль и повышает готовность на границе. Об этом заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Энгер Мель.

"При необходимости мы быстро закроем границу и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией, в Норвегию прибывает меньше людей и здесь ситуация складывается по-другому. Стурскуг — наш единственный погранпункт на границе с Россией", — говорится в сообщении Минюста.