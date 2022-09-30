"Люди радуются": Кремль позитивно оценил билборды с "дедом Байденом", замеченные в Донецке

В Кремле позитивно восприняли перформанс с билбордами в Донецке, на которых президенту США Джо Байдену выражается благодарность "zа нашу победу". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы безусловно приветствуем такие настроения. Настроения, которые проецировались в тех абсолютно однозначных результатах референдумов. И вы знаете, что эти люди прошли очень долгий путь к этому моменту. И, конечно, то, что люди радуются, — это радует вместе с ними", — сказал Песков.