НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 сентября, 10:32

"Люди радуются": Кремль позитивно оценил билборды с "дедом Байденом", замеченные в Донецке

Песков: В Кремле приветствуют радостные настроения жителей Донбасса и освобождённых территорий

<p>Билборд с Байденом в Донецке. Обложка © Собкор <a href="https://vk.com/away.php?to=http://RuBaltic.Ru&post=-133814620_31183&cc_key=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rubaltic.ru</a> в Донецке</p>

Билборд с Байденом в Донецке. Обложка © Собкор Rubaltic.ru в Донецке

В Кремле позитивно восприняли перформанс с билбордами в Донецке, на которых президенту США Джо Байдену выражается благодарность "zа нашу победу". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы безусловно приветствуем такие настроения. Настроения, которые проецировались в тех абсолютно однозначных результатах референдумов. И вы знаете, что эти люди прошли очень долгий путь к этому моменту. И, конечно, то, что люди радуются, — это радует вместе с ними", — сказал Песков.

Билборды с надписью "Спасибо деду zа нашу победу" пока заметили только в Донецке. "Дедом" выступил американский лидер Джо Байден, которого в ДНР поблагодарили за то, что нынешние обстоятельства вынудили провести в регионе референдум о вхождении его в состав России.

Песков: Донбасс и освобождённые территории станут суверенной частью России

Песков: Донбасс и освобождённые территории станут суверенной частью России

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров