"Люди радуются": Кремль позитивно оценил билборды с "дедом Байденом", замеченные в Донецке
Песков: В Кремле приветствуют радостные настроения жителей Донбасса и освобождённых территорий
Билборд с Байденом в Донецке. Обложка © Собкор Rubaltic.ru в Донецке
В Кремле позитивно восприняли перформанс с билбордами в Донецке, на которых президенту США Джо Байдену выражается благодарность "zа нашу победу". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы безусловно приветствуем такие настроения. Настроения, которые проецировались в тех абсолютно однозначных результатах референдумов. И вы знаете, что эти люди прошли очень долгий путь к этому моменту. И, конечно, то, что люди радуются, — это радует вместе с ними", — сказал Песков.
Билборды с надписью "Спасибо деду zа нашу победу" пока заметили только в Донецке. "Дедом" выступил американский лидер Джо Байден, которого в ДНР поблагодарили за то, что нынешние обстоятельства вынудили провести в регионе референдум о вхождении его в состав России.