Аналитики указали на нехватку специалистов игровой индустрии в РФ, озвучив их огромные зарплаты

Специалисты образовательной платформы Moscow Digital School при участии экспертов рекрутинговой компании Get Experts подготовили исследование рынка труда GameDev (разработка игр) в России и Белоруссии. В результате выяснилось, что в игровой индустрии есть острая нехватка квалифицированных юристов. Об этом говорится в выводах экспертов, которые есть в распоряжении Лайфа.

Согласно результатам исследования, индустрия GameDev столкнулась с различными ограничениями с марта 2022 года, в частности финансовыми, технологическими и культурными. И несмотря на это, уровень зарплат внутри России и Белоруссии остаётся одним из самых высоких по сравнению с другими отраслями. Максимальная оплата полагается тем специалистам, которые работают в небольших студиях-стартапах. Однако, отмечают эксперты, пакет дополнительных бонусов у крупных локальных игроков шире, чем у компаний, сотрудничающих удалённо с профессионалами из других стран. Так, 70% фирм поощряют сотрудников квартальными или годовыми бонусами, размер которых зависит от выполнения личных KPI. А 93% опрошенных получают их регулярно.

Так, в Москве и области у старших специалистов по направлению Game Developer C++ максимальная заработная плата составляет 485 тыс. рублей, в других регионах — 460 тыс. рублей, в Белоруссии — 421 тыс. рублей. А у Motion Designer — 650 тыс. рублей, 500 тыс. рублей и 372 тыс. рублей соответственно. Развитие рынка в этих двух странах влечёт острую потребность в квалифицированных юристах, специализирующихся на поддержке игровой индустрии. Им готовы платить порядка 493 тыс. рублей в Москве и области, 216 тыс. в других регионах РФ.

"Юристам в игровой индустрии кроме знания права необходимо понимание специфики разработки видеоигр как с точки зрения интеллектуальной собственности, так и с точки зрения процессов и создаваемого контента", — сказал гендиректор Moscow Digital School Дмитрий Захаров.

Подобный анализ был проведён впервые, в нём содержатся данные о соотношении спроса и предложения как у разработчиков, художников, дизайнеров, так и у юристов, которые специализируются на поддержке разработки и издания игр. В исследовании приняли участие 1123 специалиста, стаж работы которых превышает пять лет, а в портфолио присутствует опыт создания продукта с нуля. Среди юристов были опрошены те, кто работает в международных и российских фирмах, имеет уровень Senior Associate и выше, работает в практиках интеллектуальной собственности и информационных технологий с опытом работы больше восьми лет.