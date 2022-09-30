Центр поддержки для родственников мобилизованных россиян появится в Москве
Собянин: В Москве с 1 октября заработает центр поддержки для родственников мобилизованных
С 1 октября в Москве начнёт работать центр поддержки для родственников россиян, призванных в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.
"С завтрашнего дня родственники призванных могут обратиться в специальный центр, расположенный по адресу г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, на территории центра занятости "Моя карьера", — написал он.
В центрах поддержки при необходимости могут помочь устроить детей в детские сады и школы, оказать адресную соцпомощь, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, а также помочь найти работу. По словам Собянина, московские власти не собираются дожидаться, пока к ним обратятся за помощью. Уже в ближайшие дни будет организована работа по проактивному предложению помощи семьям мобилизованных.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что московские военкоматы отозвали ошибочно выписанные повестки. Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал, добавил градоначальник.
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