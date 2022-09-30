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Регион
Опубликовано 30 сентября 2022, 10:59
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Центр поддержки для родственников мобилизованных россиян появится в Москве

Собянин: В Москве с 1 октября заработает центр поддержки для родственников мобилизованных

С 1 октября в Москве начнёт работать центр поддержки для родственников россиян, призванных в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

"С завтрашнего дня родственники призванных могут обратиться в специальный центр, расположенный по адресу г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, на территории центра занятости "Моя карьера", — написал он.

В центрах поддержки при необходимости могут помочь устроить детей в детские сады и школы, оказать адресную соцпомощь, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, а также помочь найти работу. По словам Собянина, московские власти не собираются дожидаться, пока к ним обратятся за помощью. Уже в ближайшие дни будет организована работа по проактивному предложению помощи семьям мобилизованных.

Собянин поручил доплачивать мобилизованным москвичам дополнительно по 50 тысяч рублей в месяц
Собянин поручил доплачивать мобилизованным москвичам дополнительно по 50 тысяч рублей в месяц

Ранее Сергей Собянин сообщил, что московские военкоматы отозвали ошибочно выписанные повестки. Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал, добавил градоначальник.

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Евгения Колесникова
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