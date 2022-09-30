Пенсионерки из Ленинградской области вяжут носки для бойцов СВО

Пенсионерки из Ленинградской области в рамках акции "Бабушкино тепло" вяжут носки для жителей региона, которые участвуют в специальной военной операции. Передать тёплые подарки планируют гуманитарным грузом. Инициатива принадлежит региональному центру "серебряного" добровольчества "Молоды душой". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на областное правительство.

"Все мы мамы, бабушки, тёти, сёстры и не хотим оставаться в стороне. Скоро наступят холода, и хочется нашим мальчикам пожелать здоровья, пусть им будет тепло. Пусть они ощущают нашу заботу", — подчеркнула одна из участниц акции.

Благотворительная акция началась во Всеволожском районе, однако теперь к ней присоединились все районы области.