НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 сентября, 11:38

Командир "Спарты" Жога: Вхождение Донбасса в Россию — это возвращение в семью

Командир батальона "Спарта" Артём Жога заявил, что на пути к признанию Донбасса Россией погибли его сын и очень много товарищей, однако историческая справедливость всё же случится.

Жога — о скором вхождении ДНР в состав РФ. Видео © LIFE

"Очень долго ждали. Столько моих друзей, сын погибли на пути к этому. Чувство того, что добились мы признания Российской Федерации", — сказал Жога.

Он добавил, что будет помнить погибших ребят и ради них продолжать освобождать свою землю.

Формы, термокружка и многое другое: Командир "Спарты" дал советы, что лучше взять с собой мобилизованным

Формы, термокружка и многое другое: Командир "Спарты" дал советы, что лучше взять с собой мобилизованным

Ранее Лайф рассказывал, что командир "Спарты" Артём Жога проголосовал на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ. Также это сделали остальные бойцы батальона.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров