Командир "Спарты" Жога: Вхождение Донбасса в Россию — это возвращение в семью
Командир батальона "Спарта" Артём Жога заявил, что на пути к признанию Донбасса Россией погибли его сын и очень много товарищей, однако историческая справедливость всё же случится.
Жога — о скором вхождении ДНР в состав РФ. Видео © LIFE
"Очень долго ждали. Столько моих друзей, сын погибли на пути к этому. Чувство того, что добились мы признания Российской Федерации", — сказал Жога.
Он добавил, что будет помнить погибших ребят и ради них продолжать освобождать свою землю.
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Ранее Лайф рассказывал, что командир "Спарты" Артём Жога проголосовал на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ. Также это сделали остальные бойцы батальона.
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