Командир "Спарты" Жога: Вхождение Донбасса в Россию — это возвращение в семью

Командир батальона "Спарта" Артём Жога заявил, что на пути к признанию Донбасса Россией погибли его сын и очень много товарищей, однако историческая справедливость всё же случится.

Жога — о скором вхождении ДНР в состав РФ. Видео © LIFE

"Очень долго ждали. Столько моих друзей, сын погибли на пути к этому. Чувство того, что добились мы признания Российской Федерации", — сказал Жога.

Он добавил, что будет помнить погибших ребят и ради них продолжать освобождать свою землю.