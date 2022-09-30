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30 сентября, 11:31

Один человек погиб и более 10 пострадали при взрыве в жилом доме в Бердянске

В освобождённом Бердянске Запорожской области произошёл взрыв газа в жилом доме. В результате происшествия погиб один человек, ещё свыше десяти пострадали, сообщает пресс-служба мэрии города.

Кадры с места взрыва в Бердянске. Видео © Telegram / Бердянск. Актуально

"В момент взрыва в квартире находилось два человека. Один из них погиб, второй — госпитализирован. В целом в доме врачебная помощь понадобилась более чем десяти жильцам", — указано в телеграм-канале администрации.

В квартире, где произошло ЧП, разрушены межкомнатные перегородки. После взрыва в доме также начался пожар. Причины и обстоятельства инцидента пока выясняются. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

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А в минувшее воскресенье, 25 сентября, в Бердянске за день прогремело целых два взрыва. Один из них произошёл у здания администрации. В полиции региона тогда сообщили, что пострадавших, к счастью, нет.

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Кадр из видео Telegram / Бердянск. Актуально

Наталья Исакова
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