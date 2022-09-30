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30 сентября, 11:30

Мединский появился на костылях в Кремле и посоветовал смотреть под ноги, а не летать в облаках

Помощник президента Владимир Мединский прибыл сегодня в Кремль, где состоится подписание документов о вхождении в состав РФ новых регионов, с травмой, по коридорам он передвигался, опираясь на трость. В беседе с корреспондентом Лайфа Мединский пояснил, что сломал ногу, но кость уже срослась, ему даже сняли гипс.

Мединский на костылях посоветовал смотреть под ноги, а не летать в облаках. Видео © LIFE

"Производственная травма. Надо просто, как говорится, смотреть под ноги, а не летать в облаках", — поделился советом помощник президента.

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Ранее Лайф рассказывал, что депутат Госдумы Николай Валуев получил повестку в военкомат. Он даже опубликовал её, чтобы показать всем "любопытным".

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев

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