Мединский появился на костылях в Кремле и посоветовал смотреть под ноги, а не летать в облаках

Помощник президента Владимир Мединский прибыл сегодня в Кремль, где состоится подписание документов о вхождении в состав РФ новых регионов, с травмой, по коридорам он передвигался, опираясь на трость. В беседе с корреспондентом Лайфа Мединский пояснил, что сломал ногу, но кость уже срослась, ему даже сняли гипс.