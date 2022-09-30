Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября 2022, 14:19

Путин уведомил Госдуму о предложениях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей войти в состав РФ

Президент РФ Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей принять их в состав России.

"Президент РФ в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального конституционного закона "О порядке принятия в РФ и образования в её составе нового субъекта РФ" уведомил Государственную думу о предложениях", — говорится в телеграм-канале Госдумы.

На церемонии в Кремле подпишут четыре договора о принятии новых субъектов в состав РФ
На церемонии в Кремле подпишут четыре договора о принятии новых субъектов в состав РФ

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, в результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Их главы обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России, и сегодня, 30 сентября, в Кремле состоится церемония подписания договоров о присоединении к РФ новых территорий.

BannerImage

kremlin.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar