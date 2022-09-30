Путин уведомил Госдуму о предложениях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей войти в состав РФ

"Президент РФ в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального конституционного закона "О порядке принятия в РФ и образования в её составе нового субъекта РФ" уведомил Государственную думу о предложениях", — говорится в телеграм-канале Госдумы.

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, в результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Их главы обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России, и сегодня, 30 сентября, в Кремле состоится церемония подписания договоров о присоединении к РФ новых территорий.