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30 сентября, 11:19
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Зеленский попросил Швейцарию заблокировать активы РФ и передать их Незалежной

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения по видеосвязи с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии попросил заблокировать российские активы и передать их Незалежной, передаёт РИА "Новости".

"Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую Россия совершила против Украины", — подчеркнул Зеленский, также попросив Швейцарию увеличить поддержку Киеву.

Посол РФ назвал позицию Швейцарии по конфискации российских активов здравой

Посол РФ назвал позицию Швейцарии по конфискации российских активов здравой

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал выверенный ответ на "рейдерские" захваты российских активов на Западе. По его словам, Москва будет совершать выверенные ответные шаги, реагируя на "незаконное, преступное, рейдерское отношение" к бизнесу государства со стороны недружественных стран.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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