Зеленский попросил Швейцарию заблокировать активы РФ и передать их Незалежной

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения по видеосвязи с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии попросил заблокировать российские активы и передать их Незалежной, передаёт РИА "Новости".

"Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую Россия совершила против Украины", — подчеркнул Зеленский, также попросив Швейцарию увеличить поддержку Киеву.