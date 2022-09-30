Муфтий Крганов: В некоторых регионах работает информационная шайтан-машина

В некоторых регионах РФ после объявления частичной мобилизации заработала "информационная шайтан-машина", которая призывает жителей к беспорядкам. Таким мнением поделился председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов в беседе с "Интерфакс-Религия".

"Не только в Дагестане, но и в других регионах страны работает информационная шайтан-машина. Много обращений по этому поводу в Общественную палату России. Ещё в прошлые годы в некоторых СМИ (не буду их называть), аффилированных с США и Европой и желающих им угодить, несостоявшиеся личности тренировались на религиозной и национальной темах. Так вот, почерк тот же", — отметил Крганов.

Муфтий отметил, что готовились к этим действиям заранее. Он подчеркнул, что военные действия идут по всем фронтам и про информационный фронт забывать нельзя.