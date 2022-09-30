Валуев ответил, когда собирается явиться в военкомат

Депутат Государственной думы Николай Валуев заявил, что пойдёт в военкомат по полученной им повестке, но на вопрос об отправке в зону проведения военных действий в рамках спецоперации на Украине парламентарий не ответил.

Валуев — о том, когда явится в военкомат. Видео © LIFE

"Я пойду тогда, когда я пойду. Но я пойду", — ответил депутат на вопрос журналиста Лайфа.