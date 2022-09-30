Валуев ответил, когда собирается явиться в военкомат
Депутат Валуев пообещал, что явится в военкомат по повестке
Депутат Государственной думы Николай Валуев заявил, что пойдёт в военкомат по полученной им повестке, но на вопрос об отправке в зону проведения военных действий в рамках спецоперации на Украине парламентарий не ответил.
Валуев — о том, когда явится в военкомат. Видео © LIFE
"Я пойду тогда, когда я пойду. Но я пойду", — ответил депутат на вопрос журналиста Лайфа.
Ранее стало известно, что депутат Николай Валуев получил повестку в военкомат. Парламентарий подчеркнул, что частичная мобилизация — это очень важное решение для России. По его словам, сегодня военные действия ведутся на достаточно протяжённом отрезке границы и того ресурса, который является контрактным, не хватает. Позднее Валуев показал полученную повестку в военкомат.
ТАСС / Антон Новодережкин