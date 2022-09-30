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Опубликовано 30 сентября 2022, 14:26
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Валуев ответил, когда собирается явиться в военкомат

Депутат Валуев пообещал, что явится в военкомат по повестке

Депутат Государственной думы Николай Валуев заявил, что пойдёт в военкомат по полученной им повестке, но на вопрос об отправке в зону проведения военных действий в рамках спецоперации на Украине парламентарий не ответил.

Валуев — о том, когда явится в военкомат. Видео © LIFE

"Я пойду тогда, когда я пойду. Но я пойду", — ответил депутат на вопрос журналиста Лайфа.

Боец ММА Минеев заявил, что прибыл по повестке в военкомат и готов служить
Боец ММА Минеев заявил, что прибыл по повестке в военкомат и готов служить

Ранее стало известно, что депутат Николай Валуев получил повестку в военкомат. Парламентарий подчеркнул, что частичная мобилизация — это очень важное решение для России. По его словам, сегодня военные действия ведутся на достаточно протяжённом отрезке границы и того ресурса, который является контрактным, не хватает. Позднее Валуев показал полученную повестку в военкомат.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Александр Юнашев
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