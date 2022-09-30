Крашенинников: Число депутатов Госдумы не увеличится после присоединения новых территорий

Число депутатов Госдумы после присоединения к России новых территорий не увеличится. Об этом заявил председатель Комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павел Крашенинников.

Крашенинников — о новом составе Госдумы после присоединения новых территорий. Видео © LIFE

"Сейчас 450 [депутатов], в следующем созыве Госдумы тоже будет 450. Есть депутаты, которые представляют эти регионы, они их и будут представлять. Каждая фракция будет решать, это не решение совета и самой Госдумы", — сказал Крашенинников, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.

При этом он добавил, что число сенаторов может увеличиться: данный вопрос будет прорабатываться отдельно.