Крашенинников: Число депутатов Госдумы не увеличится после присоединения новых территорий
Число депутатов Госдумы после присоединения к России новых территорий не увеличится. Об этом заявил председатель Комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павел Крашенинников.
Крашенинников — о новом составе Госдумы после присоединения новых территорий. Видео © LIFE
"Сейчас 450 [депутатов], в следующем созыве Госдумы тоже будет 450. Есть депутаты, которые представляют эти регионы, они их и будут представлять. Каждая фракция будет решать, это не решение совета и самой Госдумы", — сказал Крашенинников, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.
При этом он добавил, что число сенаторов может увеличиться: данный вопрос будет прорабатываться отдельно.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказались за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России. Это должно случиться уже сегодня, 30 сентября.
LIFE