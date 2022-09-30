Страны ЕС и G7 заморозили активы российских бизнесменов на 30 млрд евро

Страны – члены Европейского союза и "Большой семёрки" (G7) заморозили активы российских предпринимателей на сумму в размере 30 миллиардов евро. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в ходе выступления на форуме "Новая экономика" в Мадриде.

"За это время удалось заморозить 14,6 миллиарда евро [из средств] олигархов в Европе. Вместе с G7 это 30 миллиардов евро", — сказал он.