Страны ЕС и G7 заморозили активы российских бизнесменов на 30 млрд евро
Еврокомиссар Рейндерс: Страны ЕС и G7 заморозили активы предпринимателей из РФ на €30 млрд
Страны – члены Европейского союза и "Большой семёрки" (G7) заморозили активы российских предпринимателей на сумму в размере 30 миллиардов евро. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в ходе выступления на форуме "Новая экономика" в Мадриде.
"За это время удалось заморозить 14,6 миллиарда евро [из средств] олигархов в Европе. Вместе с G7 это 30 миллиардов евро", — сказал он.
Ранее Минюст США попросил Конгресс разрешить передачу Украине замороженных активов России для возмещения ущерба, принесённого боевыми действиями. При этом предоставление подобных полномочий потребует внесения поправок во многие американские законодательные акты.
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