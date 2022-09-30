В Петербурге назвали число получивших повестки в рамках мобилизации
Свыше восьми тысяч граждан получили повестки в Петербурге
Заместитель военного комиссара Санкт-Петербурга Ильфат Абзалов заявил, что свыше восьми тысяч горожан получили повестки в военкомат в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.
"На сегодняшний день, в соответствии с установленным планом призыва граждан по мобилизации, более восьми тысячам вручены повестки", — сказал Абзалов журналистам.
Он также отметил, что в ходе призывной кампании было зафиксировано восемь случаев ошибочной мобилизации. Впоследствии все эти граждане вернулись домой.
Ранее Лайф сообщал, что московских спасателей попытались мобилизовать фейковыми повестками. В них был указан адрес Хорошёвского военкомата, притом что получившие повестки работники были прикреплены к военкоматам других районов, а кто-то — и других городов.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек.
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