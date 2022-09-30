В Петербурге назвали число получивших повестки в рамках мобилизации

Заместитель военного комиссара Санкт-Петербурга Ильфат Абзалов заявил, что свыше восьми тысяч горожан получили повестки в военкомат в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.

"На сегодняшний день, в соответствии с установленным планом призыва граждан по мобилизации, более восьми тысячам вручены повестки", — сказал Абзалов журналистам.

Он также отметил, что в ходе призывной кампании было зафиксировано восемь случаев ошибочной мобилизации. Впоследствии все эти граждане вернулись домой.