Путин: Россия всегда будет помнить героев Русской весны

Россия всегда будет помнить героев Русской весны, тех, кто погиб за сохранение своей культуры и веры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы всегда будем помнить героев Русской весны, тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине, тех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить", — сказал глава государства на церемонии принятия в состав России четырёх новых регионов.

По словам президента, среди них воины Донбасса, мученики одесской Хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных Киевом, а также добровольцы и ополченцы, мирные жители — дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей.