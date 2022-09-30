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30 сентября, 12:40

Путин: Россия всегда будет помнить героев Русской весны

Россия всегда будет помнить героев Русской весны, тех, кто погиб за сохранение своей культуры и веры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы всегда будем помнить героев Русской весны, тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине, тех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить", — сказал глава государства на церемонии принятия в состав России четырёх новых регионов.

По словам президента, среди них воины Донбасса, мученики одесской Хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных Киевом, а также добровольцы и ополченцы, мирные жители — дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей.

Путин: Призываем Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам

Путин: Призываем Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам

В ходе церемонии Путин попросил почтить минутой молчания память погибших в Донбассе. После этого находящиеся в зале люди встали.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Артур Лапсаков

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