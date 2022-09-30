Путин: Россия будет защищать свою землю всеми имеющимися силами и средствами

Россия будет защищать свою землю и своё население всеми силами и средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии принятия в состав России четырёх новых регионов.

"Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа", — сказал он.