Путин: Россия будет защищать свою землю всеми имеющимися силами и средствами
Россия будет защищать свою землю и своё население всеми силами и средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии принятия в состав России четырёх новых регионов.
"Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа", — сказал он.
Ранее президент уже отмечал, что Россия готова использовать все имеющиеся в её распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и народа. Путин предупредил Запад, что это не блеф.
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