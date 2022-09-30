НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 сентября, 12:38

Путин: Россия будет защищать свою землю всеми имеющимися силами и средствами

Россия будет защищать свою землю и своё население всеми силами и средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии принятия в состав России четырёх новых регионов.

"Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа", — сказал он.

Меркель призвала серьёзно относиться к словам Путина

Меркель призвала серьёзно относиться к словам Путина

Ранее президент уже отмечал, что Россия готова использовать все имеющиеся в её распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и народа. Путин предупредил Запад, что это не блеф.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров