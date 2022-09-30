Путин заявил, что Россия не стремится восстановить Советский Союз
Россия не стремится к восстановлению Советского Союза, ей это не нужно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий, которая проходит в Кремле.
"Советского Союза нет, прошлого нет. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся", — сказал российский лидер перед церемонией подписания.
Ранее Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам. При этом глава государства подчеркнул, что выбор жителей республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей обсуждению не подлежит.
Напомним, сегодня в Кремле проходит церемония подписания договоров о присоединении к РФ новых территорий. Ранее, 27 сентября, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, в результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Их главы обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России.
LIFE / Павел Баранов