Путин заявил, что Россия не стремится восстановить Советский Союз

Россия не стремится к восстановлению Советского Союза, ей это не нужно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий, которая проходит в Кремле.

"Советского Союза нет, прошлого нет. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся", — сказал российский лидер перед церемонией подписания.

Ранее Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам. При этом глава государства подчеркнул, что выбор жителей республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей обсуждению не подлежит.