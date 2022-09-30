Путин: Жители Донбасса, Херсона и Запорожья становятся россиянами навсегда
Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда. Это должны услышать Киев и его хозяева на Западе, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий.
"Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили: все люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда", — заявил российский лидер.
Также президент Владимир Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. При этом глава государства подчеркнул, что в ходе возможной встречи сторон вопрос решения жителей освобождённых территорий обсуждаться не будет.
LIFE / Павел Баранов