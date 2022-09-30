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30 сентября, 12:55

Путин: Запад разрушает страны, несогласные сдать суверенитет в его пользу

Несогласным сдать их суверенитет в пользу Запада государствам грозит разрушение от рук западных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу США. Правящие верхушки одних государств добровольно соглашаются стать вассалами. Другие — покупают, запугивают, а если не получается, разрушают целые государства", — сказал глава страны на церемонии принятия в состав России четырёх новых территорий.

По словам президента, после этого остаются гуманитарные катастрофы, бедствия, руины, миллионы загубленных, искорёженных человеческих судеб.

Путин: Запад рассчитывал, что Россия развалится в 1990-х годах

Путин: Запад рассчитывал, что Россия развалится в 1990-х годах

Ранее Путин заявил, что события на Украине заставили Запад сбросить маски. По словам главы государства, таким образом эти страны проявили своё истинное нутро.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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