Путин: Запад разрушает страны, несогласные сдать суверенитет в его пользу
Несогласным сдать их суверенитет в пользу Запада государствам грозит разрушение от рук западных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу США. Правящие верхушки одних государств добровольно соглашаются стать вассалами. Другие — покупают, запугивают, а если не получается, разрушают целые государства", — сказал глава страны на церемонии принятия в состав России четырёх новых территорий.
По словам президента, после этого остаются гуманитарные катастрофы, бедствия, руины, миллионы загубленных, искорёженных человеческих судеб.
Ранее Путин заявил, что события на Украине заставили Запад сбросить маски. По словам главы государства, таким образом эти страны проявили своё истинное нутро.
LIFE / Павел Баранов