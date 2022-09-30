Путин: Запад разрушает страны, несогласные сдать суверенитет в его пользу

Несогласным сдать их суверенитет в пользу Запада государствам грозит разрушение от рук западных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу США. Правящие верхушки одних государств добровольно соглашаются стать вассалами. Другие — покупают, запугивают, а если не получается, разрушают целые государства", — сказал глава страны на церемонии принятия в состав России четырёх новых территорий.

По словам президента, после этого остаются гуманитарные катастрофы, бедствия, руины, миллионы загубленных, искорёженных человеческих судеб.