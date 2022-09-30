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30 сентября, 12:53

Стало известно, где и когда похоронят Бориса Моисеева

Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище 2 октября

Прощание с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым пройдёт в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве в воскресенье, 2 октября. Об этом ТАСС рассказал арт-директор певца Сергей Горох. В тот же день тело Моисеева предадут земле.

"Прощание будет 2 октября, воскресенье, с 12 часов, траурный зал Троекуровского кладбища. Похоронят там же, в этот же день", — сообщил Горох.

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Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. За свою жизнь заслуженный артист России перенёс три инсульта. Адвокат Сергей Жорин рассказал, кого скончавшийся певец мог внести в завещание. Активы Моисеева оцениваются примерно в 300 млн рублей.

Обложка ©

Shutterstock

Марта Белова

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