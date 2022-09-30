Стало известно, где и когда похоронят Бориса Моисеева

Прощание с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым пройдёт в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве в воскресенье, 2 октября. Об этом ТАСС рассказал арт-директор певца Сергей Горох. В тот же день тело Моисеева предадут земле.