Кто из звёзд уехал из России после объявления частичной мобилизации и где теперь они все

Алла Пугачёва улетела в Израиль вместе с детьми Гарри и Лизой

Алла Пугачёва после объявления частичной мобилизации собрала детей и улетела в Израиль частным самолётом. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Примадонна с семьёй большую часть 2022 года провела за пределами РФ. Оно и понятно: супруг Аллы Борисовны юморист Максим Галкин* неоднократно резко критиковал действия России на Украине, а позднее был признан иноагентом. Пугачёва уехала из России сразу после начала спецоперации, однако опровергала слухи об эмиграции. Народная артистка СССР вернулась на Родину в августе, пообещав навести "порядок в головах". Правда, похоже, заниматься этим ей не придётся: 29 сентября появилась информация о спешном отъезде певицы в Израиль.

Журналисты выследили автомобиль Пугачёвой и проводили до аэропорта Внуково-3. Перелёт частным бортом Алле и её младшим детям мог обойтись в 4 млн рублей. Директор Аллы Борисовны Елена Чупракова заявила, что об отъезде звезды ей ничего не известно. Сама Примадонна ситуацию пока не комментировала.

Макс "+100500" Голополосов уехал в Казахстан

Макс "+100500" уехал в Казахстан и уже оценил местное гостеприимство. Видео © Telegram / SHOT

Известный блогер, музыкант и ведущий интернет-шоу "+100500" Макс Голополосов после объявления частичной мобилизации в России оказался в Казахстане. Кадры опубликованы в телеграм-канале SHOT. Вояж не обошёлся без приключений: изначально сообщалось, что Макса развернули на границе. Сам блогер утверждает, что ничего такого не происходило, а РФ он покинул якобы ради съёмок.

Основатель проекта "Лев против" Михаил Лазутин отправился в Грузию

Основателя проекта "Лев против" Михаила Лазутина после объявления частичной мобилизации заметили на границе России и Грузии. Видео © Telegram / "Рифмы и Панчи"

Блогер Михаил Лазутин всегда позиционировал себя как патриота, но после объявления частичной мобилизации в РФ был замечен на КПП Верхний Ларс у границы с Грузией. Основатель проекта по борьбе с распитием алкоголя в общественных местах "Лев против" молчит в соцсетях, никак не комментируя вероятный отъезд.

Блогер Юрий Хованский перебрался в Сербию

Блогер Юрий Хованский после объявления частичной мобилизации был замечен в аэропорту Пулково. Фото © Telegram / "Рифмы и Панчи"

Юрий Хованский на днях перебрался из России в Сербию, как только получил загранпаспорт. Спешный отъезд блогер объяснил в беседе с телеграм-каналом "Осторожно, новости": "Да, я покинул страну, потому что, когда я сел в СИЗО, надо мной полстраны смеялось: мол, тебя предупреждали, почему ты тогда не собрал вещи и не уехал. Теперь как будто меня предупреждают десятки тысяч, <…> поэтому я ноги в руки и решил не дожидаться".

Блогер Николай Соболев покинул Россию после объявления частичной мобилизации

Блогер Николай Соболев, покинувший РФ 26 сентября, утверждает, что вернётся через неделю-полторы. Фото © VK / sobolevbro

Информация об отъезде Николая Соболева из России начала распространяться в Сети вместе со снимком с данными о пересечении границы. Блогер выехал из РФ ночью 26 сентября. "Мой отъезд никаким образом не связан с мобилизацией, с текущим положением дел в стране, которое я обозреваю последние полгода, о чём, кстати говоря, почему-то забыли написать администраторы телеграм-каналов. И, более того, я планирую вернуться в Россию через неделю-полторы", — сообщил Соболев в своём канале в мессенджере Telegram.