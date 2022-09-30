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30 сентября, 09:55

Тиктокерша омолодила кожу мазью от геморроя, но не каждая повторит этот бьюти-лайфхак

В комментариях под видео уже набежали советчики, рассказав, почему крем против геморроя наносить на лицо категорически нельзя.

Блогерша Фаби Сиснерос прославилась в "Тиктоке" обзорами на самые разные продукты, в том числе космецевтические. Девушка вовсю делится бьюти-лайфхаками, на этот раз показав, чем заменить крем под глаза. Сиснерос утверждает, что омолодить тонкую кожу лица можно с помощью мази от геморроя. Подписчикам Фаби рассказала, что в таком креме есть ботокс, и на собственном примере продемонстрировала, как всё работает.

Тиктокерша показала, как мазью от геморроя омолодить кожу. Видео © TikTok / fabby.cisneros

К слову, об этой хитрости давно было известно многим зрителям, посмотревшим ролик. Правда, не все сочли совет полезным: "А после нанесения крема от геморроя на лицо выступит аллергия", "Может, на короткий срок это и хороший вариант, но я слышала, что от мази появляются морщины", "Содержит гидрокортизон, истончающий кожу, поэтому вы столкнётесь с преждевременным старением", "На самом деле в нём нет ботокса".

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Обложка ©

TikTok / fabby.cisneros

Марта Белова

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