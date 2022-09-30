Тиктокерша омолодила кожу мазью от геморроя, но не каждая повторит этот бьюти-лайфхак

Блогерша Фаби Сиснерос прославилась в "Тиктоке" обзорами на самые разные продукты, в том числе космецевтические. Девушка вовсю делится бьюти-лайфхаками, на этот раз показав, чем заменить крем под глаза. Сиснерос утверждает, что омолодить тонкую кожу лица можно с помощью мази от геморроя. Подписчикам Фаби рассказала, что в таком креме есть ботокс, и на собственном примере продемонстрировала, как всё работает.

К слову, об этой хитрости давно было известно многим зрителям, посмотревшим ролик. Правда, не все сочли совет полезным: "А после нанесения крема от геморроя на лицо выступит аллергия", "Может, на короткий срок это и хороший вариант, но я слышала, что от мази появляются морщины", "Содержит гидрокортизон, истончающий кожу, поэтому вы столкнётесь с преждевременным старением", "На самом деле в нём нет ботокса".