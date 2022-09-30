10 таких грустных питомцев, что по их мордам понятно — они что-то знают
Ну, казалось бы, чего грустить питомцам: на работу не ходят, о политике ничего не знают, едят сколько влезет... Но реальность совсем иная. Собрали 10 забавных фото с грустными пушистиками.
"Собака врезалась в меня, когда я нёс хлопья с молоком. Она не в восторге", — Wavesonics.
Фото © Reddit / Wavesonics
"Шёл на свадебную фотосессию, но увидел этого котёнка на пороге. Он выглядел ну о-о-очень грустным. Я не мог просто пройти мимо — погладил его немного", — robbiekhan.
Фото © Reddit / robbiekhan
"Очень грустно вас видеть. Уходите домой", — tRaShfOrNiCkElBaCk.
Фото © Reddit / tRaShfOrNiCkElBaCk
"Наш кот всегда грустит, когда начинаются дожди. Поэтому мы купили ему костюм динозаврика", — Arcane192.
Фото © Reddit / Arcane192
"Вот с какой мордой он на меня смотрит, когда я не разрешаю залезать ко мне на колени во время поездок", — pupsaurus.
Фото © Reddit / pupsaurus
"Это Луху. Он всегда выглядит грустным, но для меня он милашка", — vladgrinch.
Фото © Reddit / vladgrinch
"Олли очень грустит, что с ней хотят поиграть не все проходящие мимо, а только 90 процентов из них...", — HeadyTopout.
Фото © Reddit / HeadyTopout
"Интересно, о чём он думает... Выглядит грустным", — MSpurelife.
Фото © Reddit / MSpurelife
"Томас сожрал осу и теперь очень сильно грустит", — Catrecht.
Фото © Reddit / Catrecht
"Дневник грустного кота. День 793-й. Моя тарелка до сих пор пуста. За последние два часа ничего не поменялось. Мои мольбы о помощи не работают. Мне суждено умереть здесь от голода", — binarystitch.
Фото © Reddit / binarystitch
Животные/ домашние питомцы
Reddit / HeadyTopout, MSpurelife