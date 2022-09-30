10 таких грустных питомцев, что по их мордам понятно — они что-то знают

"Собака врезалась в меня, когда я нёс хлопья с молоком. Она не в восторге", — Wavesonics.

Фото © Reddit / Wavesonics

"Шёл на свадебную фотосессию, но увидел этого котёнка на пороге. Он выглядел ну о-о-очень грустным. Я не мог просто пройти мимо — погладил его немного", — robbiekhan.

Фото © Reddit / robbiekhan

"Очень грустно вас видеть. Уходите домой", — tRaShfOrNiCkElBaCk.

Фото © Reddit / tRaShfOrNiCkElBaCk

"Наш кот всегда грустит, когда начинаются дожди. Поэтому мы купили ему костюм динозаврика", — Arcane192.

Фото © Reddit / Arcane192

"Вот с какой мордой он на меня смотрит, когда я не разрешаю залезать ко мне на колени во время поездок", — pupsaurus.

Фото © Reddit / pupsaurus

"Это Луху. Он всегда выглядит грустным, но для меня он милашка", — vladgrinch.

Фото © Reddit / vladgrinch

"Олли очень грустит, что с ней хотят поиграть не все проходящие мимо, а только 90 процентов из них...", — HeadyTopout.

Фото © Reddit / HeadyTopout

"Интересно, о чём он думает... Выглядит грустным", — MSpurelife.

Фото © Reddit / MSpurelife

"Томас сожрал осу и теперь очень сильно грустит", — Catrecht.

Фото © Reddit / Catrecht

"Дневник грустного кота. День 793-й. Моя тарелка до сих пор пуста. За последние два часа ничего не поменялось. Мои мольбы о помощи не работают. Мне суждено умереть здесь от голода", — binarystitch.